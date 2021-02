Spannende titelstrijd in de UFC komend weekend: ex-trainingspartners nemen het tegen elkaar op voor de wereldtitel

In de Welterweight in de UFC staat dit weekend een wedstrijd voor de titel op het programma. De Nigeriaanse titelhouder Kamaru Usman neemt het op tegen de Braziliaanse uitdager Gilbert Burns.

Kamaru Usman is een fenomeen. In totaal was hij in de MMA al goed voor 17 overwinningen en 1 nederlaag, maar in de UFC zelf won hij al 12 wedstrijden en verloor hij nog nooit. Burns zal er echter maar al te graag verandering in brengen.

Gilbert Burns staat op 19 overwinningen en 3 nederlagen en kent de Nigeriaan heel goed, want ze waren in het verleden trainingpartners. De Braziliaan heeft in zijn laatste wedstrijden ook heel wat indruk gemaakt, want zo won hij in zijn laatste wedstrijd bijvoorbeeld van de bekende ex-wereldkampioen in de welterweight Tyron Woodley.

De wedstrijd stond normaal gezien enkele maanden geleden al op het programma, maar toen moest Burns enkele dagen voor de wedstrijd afhaken door het coronavirus. Nu is hij helemaal fit en hoopt hij Usman zijn eerste nederlaag in de UFC aan te smeren.