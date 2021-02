🎥 Joe Perry mist cruciale zwarte bal en ziet comeback in het water vallen

Zijn kunstje van vorig jaar overdoen zit er niet in voor Brecel want hij kon zich niet kwalificeren voor een volgende ronde.

Ook voor Ronnie O'Sullivan loopt het niet van een leien dakje. De meervoudige wereldkampioen deed het goed in de groep maar verloor dan met 2-3 van Kyren Wilson, die zijn tegenstander was op de WK-finale vorig jaar. Wilson stoomde door naar groepswinst en plaatsate zich voor de volgende ronde.

Dit weekend kon Joe Perry nog geen van zijn drie groepswedstrijden winnen. Maar het had niet veel gescheeld of hij had zijn opener wel gewonnen en wie weet wat was er dan nog mogelijk geweest. Maar bij een 2-2 tussenstand tegen McGill liet hij de zwarte bal liggen. Een cruciale misser waardoor hij met 3-2 onderuit ging.

Late drama on table two as Perry leaves the match-winning black in the jaw. As easy as it comes for McGill who steals it at the death.#ChampionshipLeagueSnooker pic.twitter.com/I9VkQD69YV