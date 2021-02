Luca Brecel meteen uitgeschakeld in Welsh Open

Luca Brecel heeft de eerste ronde van de Welsh Open snooker niet overleefd. De Chinees Zhao Xintong was met 4-2 de winnaar.

Brecel kreeg met de 23-jarige Xintong een speler tegenover zich die zeven plaatsen hoger op de ranking staat.

Brecel begon goed, maar Xintong had in het eerste frame aan een break van 67 genoeg. Het tweede frame was met 4-73 voor Brecel.

Xintong liet een 143 clearance zien, maar Brecel reageerde naar 2-2 met eentje van 98. In de laatste twee frames kreeg de Chinees de kansen om het af te maken.

Zhao Xintong (Chi/30) - Luca Brecel (Bel/37) 4-2: 73-18, 4-73, 143-0, 0-98, 66-12, 66-29.