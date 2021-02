Delfine Persoon en co mogen een kruis maken over de Olympische Spelen: "Er valt niets meer aan te doen"

De Belgische vrouwen die hoopten ons land te mogen vertegenwoordigen op de Olympische Spelen in het boksen hebben slecht nieuws gekregen. Delfine Persoon, Oshin Derieuw en Sanae Jah mogen een kruis maken over Tokio na de afgelasting van het World Olympic Qualification Event boksen in Parijs.

De afgelasting van het kwalificatietoernooi in Parijs is een serieuze streep door de rekening voor Delfine Persoon en co. Ze hebben zo geen kans meer om zich te kwalificeren voor de Olympische Spelen in Tokio.

Eerder lieten Persoon en Jah de kans liggen om zich te kwalificeren voor Tokio op een toernooi in Londen. Derieuw was toen niet aanwezig in Londen. Alle hoop lag dus op Parijs, maar dat blijkt tevergeefs te zijn.

Aan Sporza vertelt Bob Maesen, Manager High Performance van het BOIC, dat de afgelasting een spijtige zaak is maar wel de enige juiste keuze: "Zo'n wereldtoernooi brengt te veel gevaar met zich mee in dit stadium van de pandemie. Het gezondheidsaspect moest dus primeren. Er valt niets meer aan te doen. Voor Delfine en de anderen is er geen hoop meer. Hun ontgoocheling is uiteraard nog groter dan de onze."