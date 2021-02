Een nieuw weekend, een nieuw topevenement in de UFC!

Komend weekend krijgen we opnieuw een evenement om naar uit te kijken in de UFC. In de heavyweight zal Curtis Blaydes het namelijk opnemen tegen Derrick Lewis. Blaydes is de nummer twee in de heavyweight ranking, terwijl Lewis op de vierde plaats staat.

Het main event van dit weekend gaat tussen twee vechters die allebei een gooi lijken te kunnen doen naar de wereldtitel. Vooral Curtis Blaydes is een man om in de gaten te houden, want met 14 overwinningen en 2 nederlagen doet "Razor" het uitstekend. Bij een overwinning is zijn volgende wedstrijd misschien wel voor de titel in de heavyweight. Met Derrick Lewis krijgt hij echter een taaie klant tegenover zich, want 'The Black Beast" staat op de vierde plaats in de ranking met 24 overwinnigen en 7 nederlagen. Het belooft dus een echt spektakel te worden.