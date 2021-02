Delfine Persoon verontwaardigd over amateurkamp in Sofia

Delfine Persoon heeft nog maar eens kennisgemaakt met het corrupte wereldje van het boksen. Ze verloor dinsdagavond een kamp in Sofia.

Delfine Persoon domineerde de drie ronden in de amateurkamp tegen de Oekraïense Iuliia Psyplakova. Toch kreeg haar tegenstandster de overwinning van de jury.

Het is de derde keer in nog geen twee jaar tijd dat ze op zo’n manier verloor. Remember New York in juni 2019, toen ze onterecht haar WBC-titel aan de Ierse Katie Taylor moest laten. Ook de replay in augustus 2020 was met een bedenkelijke jurybeslissing.

Persoon maakte er niet veel woorden aan vuil en liet gewoon weten dat ze zich wil amuseren.