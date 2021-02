Tiger Woods na zwaar auto-ongeval geopereerd aan ernstige breuken: ex-presidenten sturen hun beste wensen

Hij zou aan een te hoge snelheid gereden hebben. De brandweer moest hem uit het wrak halen en nadien werd Woods naar een ziekenhuis in de regio van Los Angeles gebracht. Daar is hij geopereerd aan complexe beenbreuken. Woods is ondertussen wel bij bewustzijn.

Een update op zijn Twitteraccount maakt dat duidelijk. "Hij heeft een lange operatie ondergaan aan zijn rechterbeen-en enkel", staat er onder meer te lezen. "Hij herstelt nu in zijn ziekenhuiskamer." Alle hulpdiensten worden bedankt, net als iedereen die berichten van steun verstuurde.

Daarbij ook enkele bekenden. Voormalige presidenten Barack Obama en Donald Trump hebben hun steun voor Woods uitgesproken. Obama deed dat op Twitter. Trump heeft niet langer toegang op sociale media, maar reageerde bij de tv-zender Fox News. "Hij zal hiervan herstellen, hij is een schitterend persoon", aldus Trump. Tijdens het presidentschap van Trump overhandigde hij Woods de Presidential Medal of Freedom als eerbetoon.

Sending my prayers to @TigerWoods and his family tonight—here’s to a speedy recovery for the GOAT of golf. If we’ve learned anything over the years, it’s to never count Tiger out.