Straf! 23-jarige landgenoot is de nieuwe wereldkampioen in het indoorroeien

De nieuwe wereldkampioen in het indoorroeien is een landgenoot. Zo heeft de 23-jarige Ward Lemmelijn zich gekroond tot de nieuwe wereldkampioen. Hij was acht seconden sneller dan de Pool Bartosz Bartocki.

