UFC: Cyril Gane bezig aan opmars en pakt nu ook scalp van Jairzinho Rozenstruik

De voorbije nacht stond in de UFC een wedstrijd tussen Jairzinho Rozenstruik en Cyril Gane op het programma in de heavyweight. Beide zijn sterke vechters, maar de overwinning was na een decision uiteindelijk voor Gane.

Met Jairzinho Rozenstruik en Cyril Gane stonden twee veelbelovende vechters tegenover elkaar. Rozenstruik was in zijn carrière al goed voor 11 overwinningen en 1 nederlaag, terwijl Gane al 7 keer had gewonnen en zelfs nog niet had verloren. Beide heren waren aan elkaar gewaagd, maar het was uiteindelijk wel Gane die na een decision met de ze overwinning aan de haal ging. Zo blijft hij ongeslagen en zit hij nu aan 8 zeges. Rozenstruik heeft 11 overwinningen en 2 nederlagen.