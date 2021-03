Delfine Persoon weet opnieuw wat winnen is en plaatst zich voor volgende ronde op toernooi in Spanje

Op het Boxam-toernooi in Castellon heeft Delfine Persoon zich geplaatst voor de tweede ronde. Ze haalde het van de Spaanse Maria del Carmen Madueño in 3 rondes. In de volgende ronde wacht een taaie tegenstander.

Delfine Persoon heeft zich kunnen kwalificeren voor de tweede ronde op het Boxam-toernooi in Castellon, Spanje. Ze nam het in de eerste ronde op tegen Maria del Carmen Madueño, een thuisspeelster, en onze landgenote haalde het na drie rondes. In de volgende ronde, de kwartfinales, wacht een lastige tegenstander voor Persoon. Ze zal het volgens Sporza namelijk opnemen tegen Lioedmila Vorontsova. Zij haalde nog zilver op het WK van 2019.