Stephen Hendry is klaar voor comeback

Stephen Hendry maakt morgen nop de Gibraltar Open zijn comeback in het snooker na een afwezigheid van negen jaar.

De voorbije jaren was Hendry vooral actief als analist voor de televisie. Maar hij miste het spelletje enorm. “Vooral in het Crucible”, zegt Hendry. “Als ik daar vlak voor de finale door BBC-presentatrice Hazel Irvine voor de microfoon werd gehaald, begon het kriebelen.”

En dus ging hij opnieuw aan de slag. “Ik ben opnieuw meer beginnen spelen en haalde een goed niveau. Waardoor ik me tot topcoach Stephen Feeney - die ook al veel successen met onder meer Ronnie O'Sullivan behaalde en zich meteen over het hoge niveau van Hendry verbaasde, mg - heb gericht. Die sessies hebben het geloof doen ontstaan dat ik zou kunnen terugkeren. Want ik haal nu een hoger niveau dan negen jaar geleden, toen ik stopte.”

Wat we van hem mogen verwachten is onduidelijk. “Ik wil niet met te grote verwachtingen starten, ik ben natuurlijk erg lang weggeweest”, besluit Hendry.