Een UFC-weekend vol verrassingen: eerste nederlaag voor Adesanya, wereldkampioen Bantamweight gediskwalificeerd

Heel wat spektakel in de UFC het voorbije weekend. Zo heeft Israel Adesanya voor de eerste keer in zijn carrière verloren in de UFC, terwijl Petr Yan, wereldkampioen in de Bantamweight, werd gediskwalificeerd.

Er stonden het voorbije weekend drie titelgevechten op het programmain in de UFC en het eerste titelgevecht zorgde meteen voor een enorme verrassing. Petr Yan, de wereldkampioen in de Bantamweight, leek de wedstrijd onder controle te hebben tot hij plots een kniestoot gaf in het gezicht van zijn tegenstander Aljamain Sterling.

De jury was hard en besloot om Yan dan ook te diskwalificeren. Zo werd Sterling de nieuwe wereldkampioen, maar zelf leek hij niet echt tevreden te zijn met de manier waarop hij de nieuwe kampioen is geworden. Wordt ongetwijfeld vervolgd.

Amanda Nunes en Israel Adesanya

In de Featherweigt bij de vrouwen kwam Amanda Nunes in actie. Haar titelwedstrijd duurde niet lang, want in de eerste ronde haalde ze het al via een knappe submission. Zo heeft Nunes nu 21 overwinningen en 4 nederlagen.

In de Light Heavyweight was er ook een kleine verrassing. Israel Adesanya, de wereldkampioen Middleweight, ging voor een tweede wereldtitel, maar tegen wereldkampioen Jan Błachowicz had Adesanya het niet onder de markt. Uiteindelijk kon Błachowicz zijn titel in de Light Heavyweight verlengen na een decision na vijf rondes.