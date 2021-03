Nummer 1 van de wereld past tweede maal op rij voor Olympische Spelen in het golf

In het gold zal één wereldtopper al zeker geen olympisch kampioen worden, want nummer 1 van de wereld Dustin Johnson heeft gepast voor de Spelen in Tokyo. Vijf jaar geleden deed hij hetzelfde voor de Spelen in Rio.

De reden toen was het Zikavirus dat rondging in Brazilië, Johnson wou geen risico nemen en paste voor het toernooi. Justin Rose won toen de gouden medaille. Nu zou Johnson niet meedoen in Tokyo omdat het niet uitkomt met zijn schema. "Het valt middenin een druk programma. Met de Spelen erbij zal ik nog meer moeten reizen", klinkt het. De Spelen staan gepland op 29 juli, anderhalve week na de UK Open. In augustus staat het World Golf Campionship op het programma in de Verenigde Staten.