UFC: Francis Ngannou gaat in de heavyweight op zoek naar zijn eerste wereldtitel

In de UFC krijgt Francis Ngannou een nieuwe kans om de wereldtitel binnen te halen in de heavyweight. Hij zal het daarvoor zaterdagnacht moeten opnemen tegen de huidige wereldkampioen Stipe Miocic.

Francis Ngannou is al jaren één van de smaakmakers in de UFC. Toch zat een wereldtitel er nog niet in voor de 34-jarige Ngannou. Zaterdagnacht hoopt hij daar verandering in te brengen, maar makkelijk zal het niet worden.

Stipe Miocic is namelijk al een lange tijd de wereldkampioen in deze categorie. toch kunnen beide vechters gelijkaardige statistieken voorleggen, want Miocic zit aan 20 overwinningen en 3 nederlagen, terwijl Ngannou 15 overwinningen en 3 nederlagen telt.

Toch lijkt Miocic licht in het voordeel te zijn, want beide heren hebben al eens tegenover elkaar gestaan. Toen trok Miocic aan het langste eind na een decision. Ngannou zal er uiteraard deze keer alles aan doen om de rollen om te draaien.