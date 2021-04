Dimitri Vandenbergh zet goede eindsprint net op tijd in en gaat mee aan leiding in Premier League

Dimitri Van den Bergh is voor de tweede maal in actie gekomen in de Premier League darts. Van den Bergh was al prima begonnen met een gelijkspel tegen Van Gerwen. Zijn tweede opponent in de Premier League was Nathan Aspinall.

In de derde partij van de avond, na afloop van het duel tussen Clayton en Durrant, stonden Van den Bergh en Aspinall tegenover mekaar. Onze landgenoot ging uiteraard op zoek naar zijn eerste zege in deze Premier League. Kon hij de goede lijn doortrekken? Het antwoord op die vraag is positief, al kreeg 'Dancing Dimi' het zeker niet cadeau. Aspinall groeide in de match en stond er na acht legs best goed voor. Het stond 3-5 in het voordeel van de Brit. Van den Bergh met de rug tegen de muur dus, maar net op het goede moment knoopte hij aan met zijn beste niveau. Via vier gewonnen legs op rij ging Van den Bergh naar 7-5 en zijn eerste overwinning. Met een climax op het einde: een pijltje in de bull. 'Dimi' gaat zo mee aan de leiding.