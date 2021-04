Engelsman maakt indruk met knappe hole-in-one op Masters golf

Tommy Fleetwood kan voorlopig tevreden terugblikken op de Masters golf. De Engelsman was bij zestiende hole namelijk goed voor een knappe hole-in-one. Op zijn twitterpagina gaf Fleetwood meer uitleg over zijn hole-in-one.

"Heb je ooit wel eens zo'n rondje golf gespeeld waarbij je zo gefrustreerd bent over dat stomme spel omdat het je niet geeft wat je verdient? Dan, net wanneer je het dreigt te verliezen, sla je HET shot dat je doet realiseren waarom je er zo hopeloos verliefd op bent", aldus Fleetwood.

Ever have one of those rounds of golf when you’re so frustrated at this stupid game for not giving you what you deserve? Then, just when you're about to lose it, you hit THE shot that makes you realise why you're so hopelessly in love with it! #themasters pic.twitter.com/2rtNDT5NVT