Matthias Casse wint Belgisch onderonsje maar moet na verlies in finale vrede nemen met EK-zilver

België keert al zeker terug met een medaille van het EK judo. Matthias Casse zorgde hiervoor in de categorie tot -81 kilogram. In de kwartfinales won hij nog een kamp tegen zijn landgenoot Sami Chouchi. Nadien schopte Casse het tot de finale, maar die won hij wel.

In de kwartfinales kwamen Belgen Casse en Chouchi dus tegenover mekaar te staan. Het was een rematch van het duel om EK-brons van vorig jaar. Casse was de tactisch slimste judoka in deze kamp en had daar ook zijn kwalificatie voor de halve finales aan te danken.

Ook via de herkansingen kwam Chouchi niet meer in aanmerking voor de bronzen medaille. Casse daarentegen trok de goede lijn door tegen de Bulgaar Ivanov. Die wist hij te vloeren met een ippon. Zijn beloning: een finale tegen Albayrak, eerder deze maand nog winnaar van de Grand Slam in Antalya.

GOLDEN SCORE

Nummer 1 van de wereld Casse tegen nummer 3 van de wereld én man in vorm Albayrak: de EK-finale was een ware topaffiche. Beide heren gaven geen krimp, een Golden Score moest de beslissing brengen. Een ippon bezorgde Albayrak de Europese titel, Casse moest zich troosten met zilver.