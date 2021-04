België heeft een Europese kampioen: Nikiforov vloert nummer 1 van de wereld en pakt de titel

Wat Casse net niet gelukt is, daar slaagde Toma Nikiforov wel in: Europees kampioen worden. Nikiforov heeft op het EK de titel gepakt -100 kilogram. En dat deed hij dan nog door de beste van de wereld te grazen te nemen in de finale.

Moeilijk om met nog meer glans Europees kampioen te worden. In de finale stond Nikiforov tegenover Liparteliani. Voor wie hem niet kent: Liparteliani is Georgiër en vooral op basis van de ranglijst de nummer 1 van de wereld. Desalniettemin was Liparteliani op het EK niet opgewassen tegen Nikiforov. Liparteliani dacht een aanval in te zetten, maar Nikiforov nam gezwind over en draaide de rollen om. Het was Nikiforov die zijn tegenstander wist te vloeren en zo met de gouden medaille naar huis mocht.