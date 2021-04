Nigeriaan verlengt wereldtitel in UFC na straffe KO, wereldkampioene Strawweight is wereldtitel kwijt

De voorbije nacht was er opnieuw heel wat spektakel in de UFC, want er stonden maar liefst drie titelgevechten op het programma. Zo werd er gevochten om de titel in de Welterweight bij de mannen, maar ook in de Strawweight en de Flyweight bij de vrouwen.

In de Welterweight bij de mannen stond deze nacht een duel tussen titelhouder Kamaru Usman en Jorge Masvidal op het programma. Usman maakte heel wat indruk en hij versloeg Masvidal in de tweede ronde met een knappe KO.

In de Strawweight bij de vrouwen was er wel een verrassing. Zhang Weili, de wereldkampioene, was de favoriete tegen Rose Namajunas, maar Namajunas haalde het al na een KO in de eerste ronde. Het is nog maar de tweede nederlaag in de carrière van Zhang Weili.

Het derde titelgevecht van de avond ging tussen Valentina Sjevtsjenko en Jessica Andrade in de Flyweight bij de vrouwen. Ook hier werd de wedstrijd beslist na een KO, want wereldkampioene Sjevtsjenko had een knock-out in huis in de tweede ronde.