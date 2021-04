Lianne Tan klopt Nederlandse en plaatst zich voor kwartfinales EK badminton

Opnieuw een goede prestatie van Lianne Tan op het Europees Kampioenschap badminton. Onze landgenote nam het in de derde ronde op tegen de Nederlandse Gayle Mahulette en ze haalde het met 24-22 en 21-9.

Lianne Tan is op dreef op het Europees Kampioenschap Badminton. Nadat ze haar tweede ronde al vlot met 21-6 en 21-10 had gewonnen van Anna Michalkova moest ook de Nederlandse Gayle Mahulette er in de derde ronde aan geloven.

Volgens Sporza werd het 24-22 en 21-9 voor de Belgische speelster. In de kwartfinales wacht wel een zwaardere tegenstander voor Tan, want onze landgenote, zelf de achtste beste speelster op het EK, neemt het op tegen de Schotse Kirsty Gilmour, de vierde beste speelster op het toernooi.