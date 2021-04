Verrassing van formaat: nummer één van de wereld uitgeschakeld op het WK Snooker

U zal op het WK Snooker niet meer moeten zoeken naar Judd Trump. De nummer één van de wereld werd uitgeschakeld in de kwartfinales van het toernooi door Shaun Murphy. Na een spannende wedstrijd werd het 11-13.

Ronnie O' Sullivan, de winnaar van de vorige editie, werd al uitgeschakeld in de tweede ronde en dus werd er vooral gekeken naar Judd Trump. De nummer één van de wereld was één van de topfavorieten voor de eindzege, maar ook hij zal het WK niet winnen.

Trump heeft in de kwartfinales namelijk verloren van de 38-jarige Shaun Murphy. Het werd 11-13. Murphy is geen onbekende in de Snookerwereld, want in 2005 won hij het WK. In twee andere finales op het WK kwam hij dan weer net te kort. Nu zal Murphy het in zijn halve finale opnemen tegen Kyren Wilson.