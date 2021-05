Winnaar van de Container Cup heeft zich niet kunnen plaatsen voor de Olympische Spelen

Ward Lemmelijn, de wereldkampioen indoor in het roeien en winnaar van het tweede seizoen van de Container Cup, is er niet in geslaagd om zich in de skiff te plaatsen voor de Olympische Spelen.

Vandaag stond in Luzern een Olympisch kwalificatietoernooi op het programma in de skiff. Ward Lemmelijn, bekend door zijn overwinning in de Container Cup en de wereldkampioen indoor, kreeg zo een laatste kans om zich te plaatsen voor de Olympische Spelen. Onze landgenoot is er volgens Sporza echter niet in geslaagd om zich via het kwalificatietoernooi te plaatsen. Het duo Ruben Claeys/Pierre De Loof maakt wel nog steeds kan op de Olympische Spelen.