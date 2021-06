Matthias Casse en Sami Chouchi zijn uitstekend bezig en hebben zich geplaatst voor kwartfinales WK Judo

Op het WK Judo in Boedapest zijn onze landgenoten Matthias Casse en Sami Chouchi goed op dreef. Ze hebben zich namelijk allebei weten te plaatsen voor de kwartfinales van het wereldkampioenschap.

Volgens Het Laatste Nieuws nam Matthias Casse het in de vorige ronde op tegen Eduardo Yudy Santos. De wedstrijd duurde maar twee minuten, want Casse, de nummer één van de wereld, haalde het met een ippon.

Sami Chouchi had meer tijd nodig, maar ook hij kon zich kwalificeren voor de kwartfinales. Hij haalde het met een waza-ari van Ivaylo Ivanov. Met Tato Grigalashvili staat nu wel een lastige tegenstander op het programma voor Chouchi, want Grigalashvili is de nummer vier van de wereld.