Matthias Casse is wereldkampioen Judo! Hij haalt het van zijn tegenstander in de finale met een ippon

Matthias Casse is wereldkampioen Judo. Onze landgenoot haalde het in de finale van Tato Grigalasjvili, de nummer vier van de wereld. Casse won de wedstrijd tegen de Georgiër dankzij een ippon.

Vandaag stond het WK Judo op het programma en met Casse en Chouchi waren er nog twee landgenoten bij in de eindfase van het toernooi. Casse haalde de finale, terwijl Chouchi in we kwartfinales werd uitgeschakeld door de Georgiër Tato Grigalasjvili.

Grigalasjvili ook tegenover Casse in de finale, maar onze landgenoot en nummer één van de wereld was net te sterk voor Grigalasjvili. Matthias Casse won via een ippon en is zo de nieuwe wereldkampioen Judo.