UFC: Israel Adesanya verlengt wereldtitel, enorme verrassing in de flyweight

Het voorbije weekend stonden er weer enkele leuke duels op het programma in de UFC. Zo heeft Israel Adesanya zijn wereldtitel verlengd in de Middleweight en heeft Deiveson Figueirdo zijn wereldtitel kwijtgespeeld in de flyweight.

Israel Adesanya is al jaren de te kloppen man in de Middleweight, maar het voorbije weekend had Adesanya het knap lastig. Hij nam het op tegen Marvin Vettori en na vijf rondes van vijf minuten was er nog geen winnaar. De jury moest dus beslissen via een decision en de overwinning ging zo naar Adesanya.

Deiveson Figueirdo is wel zijn wereldtitel kwijt. Zijn tegenstander, Brandon Moreno, had een submission in huis in de derde ronde. Het was nog maar de tweede nederlaag in de carrière van Figueirdo en Moreno is zo ook de nieuwe wereldkampioen in de flyweight.