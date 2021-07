Belgische judoka wil indruk maken op Olympische Spelen: "Ik wil proberen een medaille te pakken"

Binnen enkele dagen start de Olympische Spelen. Dit weekend is het al aan de Belgische judoka Jorre Verstraeten om indruk te maken. De nog maar 23-jarige Verstraeten aast op een medaille.

Jorre Verstraeten is nog jong, maar hij wil op deze Olympische Spelen meteen meedoen voor de prijzen. Dat vertelde hij in een interview bij Sporza. "Ik ben hier niet om ervaring op te doen of gewoon mee te doen", legde Verstraeten uit.

"Ze noemen mij een outsider voor een medaille en daar kan ik zeker mee leven, want het is ook het doel op deze Spelen. Ik wil een medaille pakken en zo heb ik mij hierop voorbereid", aldus Jorre Verstraeten.