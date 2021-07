Belgische medaillekandidaat is besmet met het coronavirus en mag voorlopig niet afzakken naar Tokio

Slecht nieuws voor ons land met het oog op de Olympische Spelen. Jelle Geens, die zal deelnemen aan de triatlon, heeft namelijk positief getest op het coronavirus. Daardoor is het niet duidelijk of hij wel zal kunnen deelnemen.

Jelle Geens werd vooraf bestempeld als één van de kandidaten voor een medaille in de triatlon op de Olympische Spelen, maar het is nog niet zeker of onze landgenoot wel zal kunnen deelnemen aan de Spelen.

Geens is namelijk besmet met het coronavirus. De individuele race komt sowieso al te vroeg, maar volgens Sporza kan Geens mogelijk wel nog deelnemen met de Belgian Hammers aan de gemengde aflossing. Geens is de nummer 9 van de wereld.