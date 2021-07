Geweldig nieuws voor Matthias Casse met het oog op de Olympische Spelen, minder goed nieuws voor Jorre Verstraeten en Toma Nikiforov

Matthias Casse droomt van een medaille op de Olympische Spelen en deze droom krijgt vorm, want onze landgenoot heeft een droomloting beet. Zo kan hij pas uitkomen tegen de nummer twee of drie van de wereld in de finale.

Matthias Casse aast op een gouden medaille op de Olympische Spelen. Casse is de nummer één van de wereld en hij is wereldkampioen, dus het doel moet zeker mogelijk zijn. Zeker als je zijn loting bekijkt, want hij kan pas tegen zijn grote rivalen uitkomen in de finale. Zo zitten de nummers 2 en 3 van de wereld volgens Sporza in de andere tabelhelft.

Voor Jorre Verstraeten en Toma Nikiforov is de loting minder gunstig gezind. Verstraeten zou in de tweede ronde al tegen de nummer 4 van de wereld kunnen uitkomen, terwijl Nikiforov mogeljk tegen de nummer 2 van de wereld uitkomt in de volgende ronde.