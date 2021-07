Achtste finales het eindstation van Jorre Verstraeten op de Olympische Spelen

In het Judo is Jorre Verstraeten op de Olympische Spelen niet verder geraakt dan de Olympische Spelen. Hij verloor van Naohisa Takato, één van de favorieten voor de gouden medaille.

Jorre Verstraeten kwam deze nacht al in actie op de Olympische Spelen. In de eerste ronde nam onze landgenoot het op tegen Duitser Mortiz Plafky en hij haalde het via een waza-ari in de golden score.

In de achtste finales kreeg Verstraeten een lastige tegenstander voorgeschoteld, want dan moest hij het opnemen tegen Naohisa Takato, één van de favorieten voor de gouden medaille. Takato toonde zijn klasse door in slot Vertraeten te kloppen via een ippon.