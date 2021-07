Onwaarschijnlijk! Nummer 1 in het golfen test tweede keer in maand tijd positief en mag Spelen vergeten

De nummer 1 van de wereld in het golfen, de Spanjaard Jon Rahm, heeft zich teruggetrokken uit de Olympische Spelen na een positieve coronatest.

Verrassing van formaat vandaag. Jon Rahm, ‘s werelds nummer 1 in het golfen, kan door een positieve coronatest niet deelnemen aan de Olympische Spelen.

Dat is op zijn minst opmerkelijk te noemen, want in de maand juni had Rahm al positief getest op de Memorial. Toen moest hij, terwijl hij na drie ronden zes slagen voorsprong had, forfait geven tijdens het toernooi.

Het Spaanse Olympisch Comité duidt geen vervanger meer aan voor Rahm, omdat er naar hun zeggen te weinig tijd is.