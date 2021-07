UPDATE: Charline Van Snick haalt geen medaille in de herkansingen: brons van op Spelen 2012 blijft enige eremetaal

Op de Spelen van 2012 was Charline Van Snick één van de olympiërs die België een medaille bezorgde. Een herhaling negen jaar later is er niet van gekomen. In 2012 in Londen haalde Van Snick brons. In Tokio bleek een medaille te hoog gegrepen.

In haar eerste kamp in de categorie -52 kilogram deed Van Snick het wel prima. Ze was te sterk voor Ecaterina Guica. Na een waza-ari was Van Snick al in het voordeel. Met een minuut te gaan hield onze landgenote de Canadese in een armklem. Guica kon dan niet anders dan opgeven.

Vervolgens moest ook de Israëlische Gili Cohen eraan geloven. Opnieuw pakte Van Snick uit met een armklem: het stelde haar in staat om Cohen met ippon te vloeren. Zo had Van Snick een ticket voor de kwartfinales beet en kwamen de medailles dus toch al een beetje in zicht.

NAAR HERKANSINGEN

De tegenstand was echter niet min: Odetta Giuffrida pakte in Rio nog zilver. De Italiaanse liet net voor tijd een waza-ari optekenen: Van Snick moest het onderspit delven. Via de herkansingen krijgt de Belgische wel nog de kans om brons te veroveren.

Update: In de herkansingen kwam Van Snick ut tegen de Britse Giles. Die vloerde onze landgenote met ippon: geen medaille dus deze keer voor Van Snick.