Sterke Marten Van Riel finisht op ondankbare plaats in triatlon en komt nog tikkertje tekort voor olympische medaille

Een tweede Belgische medaille op de Spelen heeft er ingezeten in het triatlon. Marten Van Riel kwam uitstekend voor de dag en deed nog twee posities beter dan vijf jaar geleden in Rio. Dat was helaas niet voldoende om met eremetaal naar huis te gaan.

Van Riel was één van de outsidsers voor een medaille in het triatlon na zijn zesde plaats op de vorige Olympische Spelen. In het eerste onderdeel, het zwemmen, deed Van Riel met de besten mee. Ook op de fiets bleef Van Riel meedraaien in de groep met favorieten. Ook tijdens het lopen klampte Van Riel aanvankelijk aan, maar een versnelling van Blummenfelt was er dan toch te veel aan. De Noor kreeg nog wel twee andere triatleten mee, Van Riel moest passen. Zo waren de medailles helaas ook gaan vliegen. BLUMMENFELT SOLO NAAR WINST Blummenfelt schudde nadien ook nog de Brit Yee en de Nieuw-Zeelander Wilde af op weg naar de olympische titel. Alle drie bleven ze wel uit de greep van Van Riel, die als vierde eindigde op 48 seconden van de nieuwe olympische kampioen. Door het coronaverhaal van Jelle Geens was Van Riel de enige Belg die meedeed in het triatlon.