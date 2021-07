Een nieuwe medaille voor ons land! Derde plaats en dus brons voor Matthias Casse

Het is Matthias Casse dan toch gelukt om de bronzen medaille te behalen op de Olympische Spelen. Onze landgenoot was de sterkste in het kamp voor de derde plaats. Daarin klopte hij de Georgiër Grigalasjvili.

Matthias Casse heeft voor een nieuwe medaille gezorgd voor ons land. Onze landgenoot speelde een kamp voor de bronzen medaille tegen de Georgiër Grigalasjvili en Casse haalde het daarin vlot met een ippon. Een nieuwe medaille dus voor ons land na de zilveren medaille voor Wout van Aert in het wielrennen. Casse zelf jaagde op de gouden medaille, maar brons is zeker ook een sterke prestatie van de nummer één van de wereld.