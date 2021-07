Emma Plasschaert schuift in zeilen dichterbij de medailles

De derde dag van het zeilen brengt Emma Plasschaert dichter bij de medailles. De Oostendse staat momenteel zesde, op een zucht van de tweede plaats.

De vijfde en zesde regatta van het Olympisch zeiltoernooi zorgden ervoor dat Emma Plasschaert in het klassement naar de zesde plaats opschuift.

Plasschaert heeft 40 punten achter haar naam, de tweede plaats is voor een Zweedse die 34 punten heeft. Enkel goud lijkt buiten bereik, al is er in zeilen heel veel mogelijk.

Er volgen nog vier regatta’s vooraleer de medalrace gezeild wordt. Morgen is er een dagje rust, daarna volgen er telkens twee regatta’s op donderdag en vrijdag. De medalrace wordt zondag gevaren.