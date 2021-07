Goed nieuws voor de mixed relay op zaterdag, Jelle Geens in Tokio: "Gebrand om zich te tonen"

Marten Van Riel pakte gisteren nog de ondankbare vierde stek in de triatlon op de Olympische Spelen. Zaterdag staat de mixed relay op het programma, mét Jelle Geens.

In Rio werd Van Riel nog zesde bij zijn debuut op de Olympische Spelen, nu vierde. "Ik had de medaille na het fietsen nog niet opgegeven want ik heb hard op het lopen getraind. Ik ben er best trots op dat ik nog zo dicht bij het podium eindigde, maar de drie vooraan waren gewoon te sterk”, klinkt het.

Zaterdag krijgt hij een herkansing op een medaille. Jelle Geens legde twee negatieve PCR-tests af en vloog gisteren naar Tokio. Samen met Claire Michel en Valerie Barthelémy nemen ze deel aan de mixed relay. "We zijn schaduwfavorieten. In theorie zijn er sterkere landen, maar we moeten van niemand bang zijn.”

Zeker van Jelle Geens wordt er wat verwacht. “Jelle zal gebrand zijn om zich te tonen. Niemand mag in de fout gaan want het minste foutje zal afgestraft worden. Maar een medaille is zeker haalbaar.”