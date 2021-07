Judoka Matthias Casse naar halve finale op Olympische Spelen

Judoka Matthias Casse heeft zich vanmorgen op de Olympische Spelen geplaatst voor de kwartfinale in de klasse tot 81 kilogram.

In de zestiende finale haalde de wereldkampioen het niet zonder moeite van Adrian Gandia uit Puerto Rico. Hij scoorde een ippon na 29 seconden in de extra tijd.

Casse was al na 20 seconden op achterstand gekomen met waza-ari. Snel kon hij dat goedmaken. In de achtste finale gebeurde net hetzelfde tegen de Zweed Robin Pacek.

Ook daar moest een gouden score uitsluitsel brengen over wie doorstootte. De Zweed was vermoeid, Casse won na meer dan drie minuten in de extra tijd met ippon.

In de kwartfinale draaide het opnieuw uit op een gouden score. Een echt punt kwam er niet, de rus Alan Khubetsov kreeg een derde bestraffing. In de halve finale is de Japanner Takanori Nagase de tegenstander.