Louis Croenen uitgeschakeld in halve finale van 200 meter vlinderslag

Onze landgenoot Louis Croenen is er niet in geslaagd zich te plaatsen voor de finale van de 200 meter vlinderslag op de Olympische Spelen in Tokio.

Na een snelle start viel Croenen helemaal stil. "Ik wist dat ik iets moest proberen om sneller te zwemmen maar de laatste vijftig meter kreeg ik het moeilijk. Ik had ook geen supergevoel. Je probeert dat te negeren maar op een bepaald moment krijg je toch een klop", vertelde Croenen na achteraf. Zijn tijd in de halve finale was bijna een volle seconde trager dan in de reeksen maandag. “Als ik mijn tijd van gisteren kan herhalen, zit ik er misschien dichterbij. Over mijn chrono van vandaag ben ik sowieso wel ontgoocheld. Ik ben een seconde trager dan gisteren." In Rio haalde Croenen nog de finale. "Maar ik wist dat het moeilijk zou worden. Ik had wel graag een Belgisch record gezwommen." Binnen twee dagen neemt Croenen nog deel aan de 100 meter vlinderslag. Ook daar mikt hij op een Belgisch record.