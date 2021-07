Mooie achtste plaats voor Belgische turnploeg, overwinning voor Rusland

De Belgische turnploeg kwam deze middag uit in de teamfinale. Ze hadden enkele mooie prestaties in huis, maar uiteindelijk moesten ze tevreden zijn met de achtste plaats. De overwinning was voor Rusland.

De Belgische turnploeg deed het zeker niet slecht in de teamfinale. Zo haalde Nina Derwael samen met de Amerikaanse Sunisa Lee de hoogste score op de damesbrug. Het was echter niet voldoende voor een medaille. De turnploeg eindigde namelijk op de achtste plaats. De overwinning was voor Rusland, dat het vlot haalde van de Verenigde Staten. De derde plaats was dan weer voor Groot-Brittannië.