Simone Biles legt uit waarom ze niet meer in actie kwam: "Mentale gezondheid gaat boven sport"

Verrassing van formaat deze middag toen Simone Biles besloot om niet meer in actie te komen. Biles voelde zich op mentaal vlak niet perfect en daarom besloot ze om niet meer deel te nemen.

Na de teamfinale gaf Simone Biles meer uitleg. "Ik kon niet goed slapen en ik was nog nooit zo naar een wedstrijd gegaan. Ik voelde mij mentaal niet op de juiste plaats", legde de Amerikaanse turnster uit en staat te lezen bij Sporza.

"Ik had geen idee waar ik was in de lucht toen ik mijn oefening aan het doen was. We zijn nog steeds mensen, maar het is jammer dat dit op de Olympische Spelen moet gebeuren. Toch gaat mentale gezondheid altijd boven sport.