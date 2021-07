Fanny Lecluyse zwemt haar tweede beste tijd ooit op 200 meter schoolslag, goed voor halve finale

Fanny Lecluyse heeft een sterke tijd gezwommen op de 200 meter schoolslag in Tokio.

Fanny Lecluyse zwom op de 200 meter schoolslag met 2'23"42 een sterke tijd. Het is de tweede beste tijd die ze op dit nummer ooit in haar carrière neerzette.

Dat was goed voor de vijfde tijd in haar reeks. Van alle reeksen zwom Lecluyse de elfde tijd. Dat was voldoende om door te stoten naar de halve finale.

Met deze tijd zat Fanny Lecluyse slechts 12 honderdsten van een seconde boven haar Belgisch record dat ze eerder dit jaar op dit nummer wist neer te zetten.