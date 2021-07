Kajakker Gabriel De Coster haalt de halve finale niet

Kajakker Gabriel De Coster haalt op de Olympische Spelen de halve finale niet, ondanks een goede tweede run.

De eerste 20 van 24 deelnemers gaan door naar de halve finale. De eerste run was niet wat Gabriel De Coster ervan verwacht had.

De tweede run was wel beter. Hij bleef foutloos en zette een chrono van 98,67 seconden neer. Daarmee was hij 17de in deze run.

In de totaalafrekening was De Coster echter pas 22 en zo geraakt hij bij zijn Olympisch debuut niet in de halve finale.