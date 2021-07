Daar is Jelle Geens! Na positieve coronatest gaat triatleet nu toch met Belgian Hammers voor medaille in Tokio

Jelle Geens is 'in the house'. Nuja, in Tokio alleszins. Door een positieve coronatest mistte de triatleet het individuele nummer op het triatlon. Inmiddels heeft hij wel toestemming gekregen om alsnog naar Tokio af te reizen.

Jelle Geens ging samen met Marten van Riel België vertegenwoordigen in het triatlon op de Olympische Spelen. Door een positieve coronatest kon hij echter niet naar Tokio afreizen en moest de individuele race zonder hem plaatsvinden. Twee weken later dan voorzien is Geens nu toch naar Japan kunnen gaan. Met de Belgian Hammers neemt hij immers wel nog deel aan het Mixed Team Relay. Zijn teamgenoten hebben hem daar alvast verwelkomd in het olympisch dorp. Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Claire Michel (@clairemicheltri) De sfeer zit er goed in, Geens heeft de pagina omgeslagen. Dat blijkt toch uit een foto op de Instagrampagina van Michel Claire, een vrouwelijke atlete van Team Belgium. Jelle Geens is duidelijk erg blij dat hij eindelijk in Tokio is.