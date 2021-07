Elke Vanhoof plaatst zich voor halve finales in het BMX

In het BMX stonden deze nacht de kwartfinales op het programma. Daarin was een uitstekende prestatie te zien van Elke Vanhoof, want ze werd vierde, wat goed was voor kwalificatie naar de halve finales.

Elke Vanhoof heeft zich op de Olympische Spelen kunnen plaatsen voor de halve finales in het BMX. Onze landgenote eindigde vierde in haar kwartfinale, maar het was dus voldoende voor kwalificatie. Vanhoof beseft wel dat het beter moet als ze de finale wil halen. "Als ik in mijn halve finale fiets zoals in de eerste twee runs, kan ik er niks gaan zoeken. De finale zou straf zijn, maar ik ga het wel proberen te behalen", vertelde Vanhoof en staat te lezen bij Sporza.