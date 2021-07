Emma Plasschaert blijft jagen op medaille en schuift op in het klassement

Emma Plasschaert is aan een wederopstanding bezig in de Olympische zeilwedstrijd. Onze landgenote is namelijk opgeschoven naar de vierde plaats in het klassement. Er zijn nog drie reeksen te gaan.

Emma Plasschaert was enkele dagen geleden niet goed aan haar Olympische Spelen begonnen, maar onze landgenote is nu wel aan het opschuiven in het klassement. Zo staat Plasschaert na 8 reeksen op een knappe vierde plaats. Met nog drie reeksen te gaan blijft Plasschaert dus jagen op een gouden medaille. De race voor de medailles staat zondag 1 augustus op het programma dus de nummer één van de wereld heeft nog even de tijd om haar vorm verder op te drijven.