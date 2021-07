Sterke eerste ronde van Thomas Pieters: voorlopig een uitstekende tweede plaats voor onze landgenoot op de Olympische Spelen

Thomas Pieters kan tevreden terugblikken op zijn eerste ronde op de Olympische Spelen. De Belg staat namelijk op een tweede plaats in het golftoernooi en hij was onder meer goed voor een slag van 116 meter.

In het golf staan er vier rondes op het programma op de Olympische Spelen. Thomas Pieter is alvast veelbelovend aan het toernooi gestart, want onze landgenoot staat na de eerste ronde op de tweede plaats.

Voorlopig is Pieters dus op medaillekoers. Onze landgenoot maakte indruk tegenover zijn concurrenten door voor een eagle te zorgen. Zo zorgde hij voor een fantastische slag van maar liefst 116 meter.