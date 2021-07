Sterke prestatie van Fanny Lecluyse: onze landgenote plaatst zich voor de finale op de 200m schoolslag

Fanny Lecluyse heeft vannacht voor een sterke prestatie gezorgd op de 200m schoolslag. Onze landgenote kon zich namelijk plaatsen voor de finale door de vijfde tijd te zwemmen in de halve finale.

Morgen om 3u41 zal Fanny Lecluyse nog eens in actie mogen komen op de Olympische Spelen. Onze landgenote heeft zich kunnen plaatsen voor de finale op de 200 meter schoolslag na een sterke halve finale.

In die halve finale haalde Lecluyse een tijd van 2 minuten, 23 seconden en 73 hondersten. Goed voor de vijfde beste tijd van iedereen in de halve finale. Als Lecluyse hetzelfde niveau haalt in de finale, maakt ze dus zeker kans op een medaille.