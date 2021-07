Toma Nikiforov kan niet stunten tegen wereldkampioen en is uitgeschakeld op de Olympische Spelen

Geen nieuwe medaille voor ons land in de judo. Na een bronzen medaille voor Matthias Casse, was het vannacht de beurt aan Toma Nikiforov, maar onze landgenoot werd uitgeschakeld in de tweede ronde.

Toma Nikiforov wilde maar al te graag in de voetsporen treden van Matthias Casse op deze Olympische Spelen, maar onze landgenoot wist dat het bijzonder lastig zou worden. In de tweede ronde kon hij namelijk uitkomen tegen de wereldkampioen Jorge Fonseca. In de eerste ronde haalde Nikiforov het nog wel van de Braziliaan Buzacarini met een waza-ari, maar in de tweede ronde had de Belg geen verhaal tegen Fonseca. De Portugees schakelde Nikiforov uit met een schouderworp.