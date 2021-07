Fanny Lecluyse wordt achtste en laatste op 200 meter schoolslag

Op Olympische Spelen is Fanny Lecluyse achtste en laatste geworden in de finale van de 200 meter schoolslag.

Fanny Lecluyse zette in de finale van de 200 meter schoolslag een tijd van 2:24.57 neer. Daarmee werd ze achtste en laatste in de finale.

Lecluyse begon sterk, maar viel helemaal terug. Met haar tijd bleef ze een seconde boven haar eigen Belgische record.

"In de laatste 50 meter ben ik gekraakt. Maar ik kan mezelf niets verwijten, heb alles geprobeerd. Ik ben blij dat ik deze finale heb gehaald", vertelde ze achteraf. "Het is fijn dat ik mijn derde Olympische Spelen met een finale kan afsluiten. Het is een beloning voor al het werk dat ik en mijn team hebben geleverd."

De West-Vlaamse liet ook weten dat ze niet van plan is om de Spelen van Parijs te halen in 2024, al stopt ze ook niet met zwemmen. "Ik blijf zeker nog verder zwemmen. Ik kan alleen zeggen dat ik niet de volgende Olympische Spelen zal doen. Verder weet ik het nog niet. Alles is mogelijk."