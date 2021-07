Papa van Nina Derwael kent de regels en ziet het goed komen voor zijn dochter: "In dat geval pakt ze goud op de brug"

Nina Derwael werd donderdag knap zesde in de allroundfinale van het gymnastiektoernooi op de Olympische Spelen in Tokio. Zondag gaat ze vol voor goud op de brug.

Zat er donderdag meer in voor Nina Derwael in de gymnastiek? “Er wordt gezegd dat Nina een medaille heeft laten liggen bij haar oefening op de balk. Ik vind niet dat we ontgoocheld moeten zijn”, zegt vader Nico aan HLN.

Hij zag dat Nina helemaal in de flow zit en een knappe generale repetitie neerzette met het oog op zondag. Dan gaat ze voor goud op de brug.

Grote tegenstander daarin is Sunisa Lee. Zij pakte het goud allround, maar zette op de brug ook een betere score neer dan Derwael.

“Al vond ik wel dat de jury nogal gul was in het toekennen van punten voor de Amerikaanse. Lee behaalde deze keer een iets hogere score op de brug dan Nina, maar ik denk niet dat mijn dochter daarvan wakker ligt. Integendeel, het zal haar alleen maar meer motiveren om zondag tot het uiterste te gaan.”

Een pronostiekje? “Ze eindigen met een gelijke score. In dat geval zou degene winnen die voor de laagste moeilijkheidsgraad kiest. Nina dus. Ik teken voor dat scenario! Tot dan leven we rustig naar de apotheose toe op een appartementje aan zee.”