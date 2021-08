Gouden Nina Derwael treedt in gallerij der olympische kampioenen: "Ben overdonderd, ik ben bij mijn routine gebleven"

Voor eeuwig staat 1 augustus bekend als de Derwael-dag. De dag dat Nina olympisch kampioene werd. Ze is de trots van onze sportnatie op deze Olympische Spelen. In haar eerste reactie toonde een overgelukkige Derwael zich dankbaar dat het allemaal goedgekomen is.

"Ik ben overdonderd", vertelt Nina Derwael bij Sporza na het behalen van de gouden medaille aan de brug met ongelijke leggers. "Ik had redelijk veel stress." Dat was zo bij alle finalistes, maar Derwael ging er het best mee om. "Ik ben bij mijn routine gebleven. Blij dat het gelukt is." GEEN GEMAKKELIJK JAAR Ook voor haar entourage is dit uiteraard de ultieme beloning. "Ik wil iedereen bedanken: het hele team rond mij met gymnasten en coaches, mijn familie en mijn vriend. Ze hebben mij enorm gesteund, zeker het laatste jaar, dat helemaal niet gemakkelijk was. Ik ben enorm dankbaar. Zonder hen zou ik deze medaille niet gehaald hebben." Die meest belangrijke twintig seconden uit haar carrière aan de brug: hoe heeft ze die beleefd? "Ik kan mij niet goed herinneren hoe het gegaan is. Ik zei tegen mezelf: "Kom, doe het nu, je hebt hier zo hard voor gewerkt." Ik ben blij dat ik ook een beetje geluk meehad."